Aşılama oranı yüzde 10’a ulaştı

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu takvimi kapsamında aralıksız devam ediyor. Valiler, Kaymakamlar ve Belediye Başkanlarının da aşılanmaya başladığı ülkemizde toplam yapılan aşı sayısı 6 milyon 200 bini geçmiş durumda. Toplam yapılan aşının 5 milyon 300 bini birinci doz olarak uygulanırken 930 binden fazlası ise ikinci doz olarak uygulandı.

BOLU’DA AŞI DURUMU

Aşı programı kapsamında ilimiz Bolu’da da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşılama tüm hızıyla devam ettiriliyor. Aşı merkezlerinde randevulu vatandaşların aşılaması gerçekleştirilirken aşır merkezlerine ulaşma imkanı olmaya yaşlı vatandaşların ise aşılamaları Sağlık Müdürlüğü ekiplerince evlerinde yapılıyor. Her gün binlerce aşının yapıldığı ilimizde aşı programı kapsamında bugüne kadar 36 binden fazla aşı yapıldı. Toplam aşının 30 bin 600’den fazlası 1. doz olarak uygulanırken 5 bin 400’den fazlası ise 2. doz olarak uygulandı. 1.doz aşılama rakamlarına bakıldığında ise ilimizde nüfusa göre aşı oranı yüze 10 seviyesine çıkmış durumda.