Aşılama sayısı hızla artıyor

Haber: N. Halid Altundal

​Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde aşılama çalışmaları 15 Ocak itibariyle başladı. İlk etapta Çin’in Sinovac şirketinden alınan CoronaVac aşıları uygulanmaya başladı. Daha sonra Alman Biontech aşılarının gelmesi ile birlikte aşılamada vatandaşlara tercih imkanı sunuldu. Bir yandan yaşanan vaka artışları öte yandan alınan sıkı tedbir kararları gölgesinde devam eden aşılama çalışmalarına son olarak ise Rus menşeli Sputnik-V aşısı katıldı.

BOLU’DA AŞI SAYISI 176 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşı Bilgilendirme sayfasında yer alan verilere göre ülkemizde aşılama sayısı 35 milyona yaklaştı. Toplam 34 milyon 600 binden fazla uygulanan aşıların 20 milyon 800 binden fazlası 1.doz olarak uygulanırken, 13 milyon 770 binden fazlası ise 2. doz olarak uygulandı. İlimiz Bolu’da ise aşılama sayısı 176 bini geçti. Toplam uygulanan 176 bin 366 aşının, 105 bin 764’ü 1. doz olarak uygulanırken, 70 bin 602’si ise 2. doz olarak uygulandı.