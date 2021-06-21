AŞILAMA TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Haber: Erdal Tanrıverdi

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde 15 Ocak’ta başlatılan aşı uygulaması Haziran ayı ile birlikte büyük bir hız kazandı. Her gün ortalama 1 milyon 500 bin aşının uygulandığı ülkemizdeki toplam aşı sayısı 42 milyonu geçti. Toplam aşıların 27 milyon 700 binden fazlası 1.doz, 14 milyon 400 binden fazlası ise 2.doz olarak uygulandı.

AŞI SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

İlimiz Bolu’da ise Sağlık Müdürlüğü tarafından adeta aşı seferberliği başlatıldı. ‘Kolları Sıvıyoruz’ kampanyasına tam destek veren İl Sağlık Müdürlüğünce birçok noktada aşı bilgilendirme ve randevu standları kuruldu. Aşı hakkı tanınan vatandaşların aşılarını olmaları için yoğun bir çalışma içine girilirken toplu çalışma alanları ve AVM’lerde bile aşı uygulama alanları oluşturularak vatandaşların hastanelerde yoğunluk oluşturmadan aşı olmaları sağlanıyor. Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastane ve sağlık ocaklarında da vatandaşların yoğun bir şekilde aşılanmasına devam ederken ilimizdeki toplam aşı uygulaması sayısı 210 bini geçti. Toplam aşıların 136 binden fazlası 1. doz olarak uygulanırken 73 binden fazlası ise 2. doz olarak uygulandı.