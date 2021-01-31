Aşılamada 2. aşamaya adım adım

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı uygulamasında il bazlı harita covid19asi.saglik.gov.tr sitesinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşılama programı tüm hızıyla devam ederken ülkemiz genelinde yaklaşık 2 milyon kişi bugüne kadar aşılandı.

2 AŞAMADA KİMLER AŞILANACAK?

Aşılama programında 1. aşamanın birkaç gün içerisinde tamamlanması beklenirken ikinci aşamaya hazırlık yapılıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre 2. aşamada öncelikle hizmetin sürdürülmesi için gerekli sektörler yer alıyor. Bu sektörler takvimde Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta-özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, öğretmenler-öğretim üyeleri, gıda sektörü, taşımacılık sektöründe çalışanlar olarak belirlendi.

BOLU’DA KAÇ KİŞİ AŞILANDI?

Sağlık Bakanı Covid-19 Aşı sitesinde iller bazında hazırlanan aşı dağılımı haritasına göre ilimizde de aşılama aralıksız sürdürülüyor. Sağlık Müdürlüğü tarafından aşılamaya ilişkin yapılan açıklamada, “Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü COVID-19 Çağrı Merkezimiz tarafından aranan ve aşı olmak istediğini belirten yaşlılarımızın aşılamaları, evlerinde sağlık ekiplerimizce ilimizin her bölgesinde devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan anlık edinilen verilere göre ilimizde bugüne kadar 12 bin 700’den fazla kişinin aşılandığı görülüyor.