Aşılamada ne durumdayız?

Haber: Ceylan Beykoz

Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Temmuz öncesi son virajdagünlük açıklanan vaka tablosunun verilerine göre son 24 saatte 224 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısında önceki güne oranla düşüş olması dikkat çekti. Öte yandan aşılama çalışmaları ülkenin 4 bir yanında tüm hızıyla devam ediyor. 82 milyon kişilik ülke nüfusunun yarısı koronavirüs aşısını oldu. Böylece 1 Temmuz normalleşme dönemi öncesi aşılamada büyük yol katetildi. 311 bine yakın nüfuslu olan ilimiz Bolu’da ise 219 bin 845 kişi koronavirüs aşısını oldu. 74 bin 996 Bolulu vatandaşımızın koronavirüs aşısını tamamlanırken 144 bin 849 kişi ise sadece 1.dozu oldu.

65 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Test sayısı ise 224 bin 192 olarak açıklanırken vaka sayısı 5 bin 809, hayatını kaybeden hasta sayısı ise 65 oldu. Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 224 bin 192 testte 5 bin 809 vaka 550 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti.

BOLU’DA 219 BİN 845

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre Türkiye’de, 24 Haziran saat 10.19 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 30 milyon 121 bin 075, ikinci doz aşı 14 milyon 670 bin 449 oldu. Böylece doz miktarı 44 milyon 791 bin 524'a yükseldi. İlimiz Bolu’da birinci doz aşı sayısı 144 bin 849, ikinci doz aşı sayısı 74 bin 996, toplam 219 bin 845 doz olarak kayıtlara geçti.