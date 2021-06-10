Aşılamada yeni dönem

Haber: Okay Özcan

​Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla devam ederken aşı önceliği tanınan gruplara da her geçen gün yenisi ekleniyor. 65 yaş üstü vatandaşlardan 50 yaş üstü vatandaşlara kadar koronavirüs aşı sırası gelenler aşılarını oldu. Pandemiyle mücadelede en önemli silah olarak gösterilen aşıyla ilgili son gelişmeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıkladı.

PAZARTESİ BAŞLIYOR

Bakan Koca, “İlki sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalarıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart. İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun. 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak” dedi.