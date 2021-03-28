Aşılamada yeni gruba geçiliyor

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programında yeni safhaya geçiliyor. Son olarak 1,4 milyon doz Alman Biontech aşısının geldiği ülkemizde 60 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başlayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

TOPLAM AŞILAMA 14 MİLYONU GEÇTİ

Aşı programı kapsamında ülkemizde bugüne kadar 14 milyon 600 binden fazla aşı yapıldı. Toplam aşının 8 milyon 200 binden fazlası 1. doz olarak uygulanırken 6 milyon 400 binden fazlası ise 2. doz olarak uygulandı. İlimiz Bolu’da ise toplam 83 bin 600’den fazla aşı uygulandı. Aşıların 45 bin 600’den fazlası 1. doz olarak, 38 bini ise 2. doz olarak uygulandı.