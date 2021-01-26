Aşılanan kişi sayısı anlık olarak veriliyor

Haber: Ceylan Beykoz

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor. 1 milyon 300 binden fazla kişinin aşılandığı programda 1. aşamanın birkaç gün içerisinde tamamlanarak 2. aşamaya geçilmesi bekleniyor. Çin’den alınan aşılarda 2.parti 10 milyon doz aşının 6,5 milyon dozunun da ülkemize ulaşması ile birlikte aşılamanın hız kazanması bekleniyor.

BOLU’DA KAÇ KİŞİ AŞILANDI?

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, “Tüm Türkiye’de aşı programının günlük gelişimini artık canlı olarak izleyebilirsiniz. Program ilerledikçe daha fazla bilgiyi paylaşabileceğiz. //covid19asi.saglik.gov.tr” dedi.

Covid-19 Aşı sitesinde iller bazında hazırlanan aşı dağılımı haritasına göre ilimizde 8 bin 400’den fazla kişinin aşılandığı görülüyor.