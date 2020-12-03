Aşılar 4 aşamada uygulanacak

Haber: N. Halid Altundal

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemi ile bir araya geldi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, aşı konusundaki yol haritasını paylaştı. Koca, daha önce kamuoyu ile paylaşıldığı gibi farklı aşı çalışmalarını yakından takip ettiklerini, olabilecek en erken dönemde, etkili ve güvenli olduğu kanıtlanmış aşılara ulaşmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Bakan Koca ayrıca bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzaladıklarını ifade ederek bir mRNA aşısı için de görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi. Önümüzdeki günlerde uygulamaya başlanacak aşılar ile salgına karşı korunmada daha fazla güçlenileceğini ve diğer tedbirlerle başarılı sonuçlar almanın mümkün olacağına işaret eden Bakan Koca, mRNA aşılarının insanlarda yeni uygulanan bir teknoloji ile hazırlandığını ve çalışmalarda kısa dönem başarılı sonuçlar alındığını belirtti.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi beklenmektedir. Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından, ülkemize ithal edilen tüm aşılarda da uygulanmakta olan incelemeler yapılacaktır. Bu incelemelerde aşının güvenlilik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek ve ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecektir. Aşıların uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecektir."

"AŞILAMA ÇALIŞMALARI DÖRT AŞAMADA YÜRÜTÜLECEK"

Aşılamaların uygulanması ile ilgili aşamaları tek tek sıralayan Bakan Koca şu bilgileri aktardı: “Bilim Kurulunca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurları göz önüne alınarak genel öncelikler belirleniyor. Bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır. İkinci aşamada, toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır. Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır. Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, dünyada aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden biri olacaktır ancak aşının mücadele gücümüzü artıracağını; kısıtlamalara ve mevcut tedbirlere hassasiyetle uymamız, en küçük bir ihmale fırsat vermememiz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Normal hayatımıza dönebilmenin anahtarı ülke olarak birlikte davranmamıza, bütün tedbirleri hep birlikte titizlikle uygulamamıza bağlıdır."