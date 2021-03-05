  “Aşılar bitince normalleşmeliydik”

Haber: Ceylan Beykoz

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge sebebiyle 07.00 ila 19.00 arasında açılabilecek olan kıraathaneler, oyun kısıtlaması sebebiyle müşteri azlığı yaşıyor. Kıraathane sahipleri 3 gündür herhangi bir hareketlenmenin olmadığını dile getirirken, vatandaşların kıraathaneler yerine farklı mekanlara yöneldiklerini söyledi. Esnaf, oyun oynamanın yasak olduğunu ve yeterli kazanç sağlayamadıkları için zorda kaldıklarını belirtti. Kıraathane esnafı, “Vatandaş buraya çay içmeye, oyun oynamaya geliyor. Arkadaşlarıyla şakalaşıyor, muhabbet ediyor ancak şu anda o olaylar yok. Pandemi döneminde 2 bin lira destek almıştık. Ancak bu para kiramıza bile yetmiyor. Ödeyemediğimiz borçlarımız var. Salgın öncesi günde 150 tl kazanıyorduk. Şimdi ise 5 tl, 10 tl anca kazanıyoruz” dediler.

KİMSE VATANDAŞI APTAL YERİNE KOYMASIN

Bolu’da gerçekleşen parti kongrelerinin bıraktığı tahribattan memnuniyetsizliklerini ifade eden vatandaş ise şunları dile getirdi;

“Burada iki tane kongre yapıldı. Hazırlıkları 3 günlük, 5 günlük değil. 1 ay sürüyor. Yüzlerce insan toplanıyor. Bu kongrelerde ne yapılıyor, üretim mi yapılıyor, faydası nedir? Bizim burada birkaç kişi toplanmamız sorun oluyor. Bizler bu ülkenin üvey evlatlarıyız. Kimse vatandaşı aptal yerine koymasın.”

Bunun yanı sıra kıraathanelere salgın bittikten sonra gideceklerini söyleyen vatandaşlar ise: “Oyun olmayınca kahvede olmaktan keyif almıyoruz. Aşılanmalar da tamamlanmadı. 1-2 ay geçtikten sonra gitmeyi düşünüyoruz. Yasaklara herkes uymalı. Adalet herkes için olmalı” ifadelerini kullandı.