Asılsız ihbar ortalığa ayağa kaldırdı

​​​​​​​Mudurnu yolu üzerinde eğitim ve öğretim veren Turkuaz Okullarının binasının çatısından dumanı gören vatan yangın ihbarında bulundu. İtfaiye ve polis ekipleri seferber oldu. Asılsız ihbar ortalığı ayağa kaldırdı.

Asılsız ihbar ortalığa ayağa kaldırdı

Haber: C. Kutay Aykan

Olay saat 13.00 sıralarında Mudurnu yolu üzerinde bulunan Turkuaz Okullarının bulunduğu binada meyana geldi. Okulun görevlileri tarafından kalorifer kazanını yakınca binanın çatısında bulunan bacadan dumanlar çıktı. Bölgede oturan bir vatandaş okulda yangın var diyerek 110 itfaiyeyi arayarak durumu bildirdi.

İtfaiye ve polis ekipleri kısa sürede okula gelince her şey ortaya çıktı. Dumanın yakılan kalorifer kazanından kaynaklandığı yangın konusunun olumsuz olduğu tespit etti. Okul müdürü Zekeriya Ünalan, olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Esra Perçin

Esra Perçin

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