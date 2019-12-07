Asılsız ihbara para cezası

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Kemer’de düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personelleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katıldı. İçişleri Bakanı Soylu, burada yaptığı konuşmada 112'ye gelen istatistiki bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Soylu konuşmasında ayrıca, "1 Ocak- 30 Kasım 2019 arasında, 44 ildeki yeni nesil 112 çağrı merkezlerimize gelen toplam çağrı sayısı 39 milyon 216 bin 435. Bu ihbarların yüzde 68'i, 26 milyon 270 bini asılsız ihbardır. Ayıptır ya. 12 milyon 496 bini de gerçek ihbardır. Bu bir vebaldir, kul hakkıdır, imdat bekleyen insanların hakkına girmektir. Bu itibarla buradan tekrar çağrı yapmak istiyorum ve aziz milletimizin, değerli vatandaşlarımızın 112 acil çağrı numaralarının gereksiz aramalarla meşgul edilmemesi konusunda hassasiyetlerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

“112 HATLARINI ACİL DURUMLAR DIŞINDA MEŞGUL ETMEYİN”

Açıklamalarına 112 Acil Çağrı Merkezi uygulaması ile 45 ilde 7 kurumun acil çağrılarının tek numara altında toplandığını ifade ederek devam eden Bakan Soylu, “Tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Ne olursunuz, 112 hatlarını acil durumlar dışında meşgul etmeyin. Biz burada hayat kurtarmak için saniyelerin hesabını yapıyoruz. Telefonunuzun pin kodunu çözmek istiyorsanız, lütfen bir telefon bayisine gidin ve meseleyi orada halledin. İnanın hayat kurtarırsınız. Dertleşmek için arayan var, şaka olsun diye arayan var. Bu asılsız ihbarlar hayat kurtarmaya mani olmaktır. İmdata mani olmaktır. Buradaki arkadaşlarımız bu telefonlarla uğraşırken bir vatandaşımızın Allah göstermesin, başına bir trafik kazası gelmiş olabiliyor, bir yangın veya bir kalp krizi vakası olabiliyor. Biz bu asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir ancak, mesele ceza tahsil etmek değil, hayat kurtarmaktır" dedi.