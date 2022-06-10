Asım Balcı’dan Gerede ziyareti

Haber: Ceylan Beykoz

Gerede Belediyesi Başkanlık Makamında misafirlerini ağırlayan Başkan Mustafa Allar ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Kendilerini Gerede’de ağırlamaktan mutluluk duyduğum Altındağ Belediye Başkanımız Asım Balcı’ya ve Altındağ İlçe Başkanımız hemşehrimiz Fatih Bildik’e ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi. Karşılıklı istişarelerde bulunan başkanlar ziyaretin ardından İlçede devam eden bazı çalışmaları yerinde inceledi. Asım Balcı konuşmasında “Ben misafirperverliğinden dolayı Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ediyorum. Başkanımızın çalışmalarını yerinde gördük, kendisini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederim. Gerede ilçemizdeki vatandaşlarımıza selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum” İfadelerine yer verdi.