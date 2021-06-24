Aşının yan etkileri neler?

Haber: Aysun Beykoz

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bilim kurulu toplantısından hemen sonra ekran başına geçen Bakan Koca, “Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız” müjdesini verdi.

“AŞIİLESALGINDANTAMAMENKURTULMANINEŞİĞİNDEYİZ”

Salgından kurtulmanın aşıyla olabileceğini ifade eden Fahrettin Koca, “Kısaca özetlemek gerekirse salgınla karşılaşmadan önlemler aldık, salgından toplumumuzu korumak için önlemler aldık, hastalıkla mücadele ettik. Şimdi de aşı ile salgından tamamen kurtulmanın eşiğindeyiz. Salgın süresince salgından yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Salgın sebebiyle ertelenen sağlık hizmetleri sebebiyle yaşadığımız kayıp ise bundan çok daha büyük. Kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 56 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10’dan fazla artış gösterdi. Bu durumun temel sebebi salgın dışında sağlık hizmetlerine ulaşımın yavaşlaması ya da vatandaşlarımızın hastaneye gitmekten imtina etmeleridir. Bunun gibi dolaylı nedenlerle en 50 bin kadar vatandaşımızı da böyle kaybettik. Gelecek üç yıl boyunca hastalığı geçirmiş kişilerde ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı tespit edilemese de mevcut ölümlerin üç dört katı kadar daha kayıp beklendiği belirtilmektedir. Bizim yaptığımız değerlendirmelerde hastalığı geçirdikten ve tamamen iyileştikten 45 gün sonrasında yaşanan ölüm olaylarında özellikle 65 yaş üzeri grupta vefat sayılarının iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Öyle görünüyor ki gelecek üç yıl bu hasarı tespit etmekle geçecek. Aşılarımızın ise hastalık hasarı nedeniyle gerçekleşen ölümleri önlediğini de gözlemliyoruz. Aşılanarak salgın günlerini aşacağımız görünüyor. Bildiğiniz gibi dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yönetiyoruz” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA YAŞ SINIRI DÜŞTÜ

Bakan Koca aşı randevuları içinyaş sınırının 18 yaşa düştüğünü söyleyerek, “Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cumadan itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak” dedi.

AŞININ YAN ETKİLERİ

Aşının yan etkilerini açıklayan Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara şu ifadeleri kullandı: Ülkemizde aşının yan etkileri çok yakın takip ediliyor. Aşı sonrası istenmeyen etki izlem sistemi sayesinde bu bilgiler toplanarak değerlendiriliyor. Aşılardan sonra gördüğümüz yan etkileri şöyle söylememiz lazım; bir tanesi aşının yapıldığı yerdeki yan etkiler, şişlik, kızarıklık, ağrı ggibi Her iki türdeki aşının yan etkisi de 24 saatten çok uzun sürmüyor. 100 kişiden 8’inde 2 gün kadar kolda ağrının devam ettiğini görüyoruz. Tüm vücudu etkileyen yorgunluk, halsizlik gibi etkiler de görülebiliyor. Aşı olanların yüzde 10 ila 15’inde görülen etkiler bunlar. Bunların hiçbiri kalıcı değil. Bu etkiler arasında baş ağrısı, çok nadiren 3 gün kadar sürüyor.”