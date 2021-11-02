Aşırı derecede alkollü çıktı



Haber: C. Kutay Aykan

Olay Tabaklar Mahallesi Kutucular Sokak üzerinde meydana geldi. Alkollü vatandaşın çevreye rahatsız verdiği ihbarını alan yunus ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, alkollü vatandaşı etkisiz hale getirdikten sonra bölgeye takviye ekip çağırdı.

Alkollü şahıs, Bahçelievler Polis Merkezinden gelen ekip otosuna bindirilirken, ayakta bile zor duruyordu. Yunusların yardımıyla ekip otosuna bindirilen şahsın, “Ekonomik sıkıntılarım var abi o yüzden içtim” demesi, olayı görenlerin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, “Ekonomik sorunun var ama içkiye verecek para buluyorsun” diyerek sitemde bulundular. Alkollü şahıs, rapor alınmak üzere hastaneye götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2021, 16:36