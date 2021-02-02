Aşırı sürat ile her yere çarptı





Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan A.K.’nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra önünde ilerleyen tıra çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü A.K. yaralandı.Kazayı gören diğer sürücüler A.K.’yı araçtan çıkararak 112 Sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi. A.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.