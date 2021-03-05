Aşırı sürat kaza getirdi





112 kontrol komuta merkezinden gelen ihbar ile kaza mahalline Ambulans ve polis ekipleri ile Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım personeli yönlendirildi. TEM Otoyolu Yeniçağa gişeleri İstanbul istikameti 2. km meydana gelen kazada araç içerisinde bir yolcunun sıkıştığı tespit edildi. İstanbul istikametinde seyir halinde bulunan Mehmet K. Yönetimindeki 44 FR 870 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aynı istikamette seyreden Muharrem A. yönetimindeki 31 KCD 47 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu oluşan kazada otomobilde sıkışan yolcu yarım saatlik uğraş sonrası sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 44 FR 870 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ümmühan K. ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Çekici marifetiyle 44 FR 870 plakalı otomobil yoldan kaldırılarak, trafik akışı normale dönmesi sağlandı. Tedavi altına alınan yaralı Mümühan K.’nınise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.