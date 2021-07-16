Aşırı sürat kazayı getirdi



Haber: Erdal Tanrıverdi

Otoyolda İstanbul istikametinde seyreden 06 KSS 84 plakalı otomobil aşırı süratli giderken sürücüsü Ruhi G.’nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otoyol kenarındaki sazlık alana devrilen araçta 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Gerede Belediyesi İtfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralanan Ruhi G. Ve 2 yakını yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yaralı vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Gerede Devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.