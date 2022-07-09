Asırlardır Süren Bayramlaşma Geleneği

Bolu merkez ilçesine bağlı Yeniakçakavak, Yeniakçakavak Vakıf ve Yazıören köylerinde yaşayanlar, bayram namazında Yeniakçakavak köyündeki Vakıf Mahallesi Camisi’nde toplandı.

Namaz sonrası caminin avlusunda toplanan onlarca kişi, birbirleriyle tek tek bayramlaşarak 600 yılı aşkın geleneği sürdürmenin mutluluğunu paylaştı. Cami avlusunda bayramlaşmanın ardından Kurban Bayramı dolayısıyla, köylüler kurban kesme vazifelerini yapmak için evlerine dağıldı.

Asırlardır süren bu geleneğin daha öncesinde Bahçeköy, Ahmetler, Yeniakçakavak ve Yazıören köylerinin bir araya geldiği ancak günümüzde sadece 2 köyün geleneği devam ettirdiği öğrenildi.

ASIRLARDIR SÜREN GELENEĞİ DEVAM ETTİRECEĞİZ

Asırlardır süren bu geleneği gelecek nesillere aktarılması için çaba gösterdiklerini belirten Yeniakçakavak köyü Muhtarı İsa Bodur, “Bölgemizde yaklaşık 600 yıldır bayram geleneğini devam ettirmekteyiz.

Yeniakçakavak, Yeniakçakavak Vakıf ve Yazıören köyleri olarak hep birlikte bayramlarımızı bir arada kutluyoruz. Bu geleneği biz büyüklerimizden böyle gördük asırlardır süren geleneği devam ettirmek için çaba gösteriyoruz. Herkes hayırlı bayramlar.