Asırlık cami restore ediliyor

Haber: BMA

Türbesiyle, camisiyle ve tarihi yapısıyla yıllardır ayakta duran, ilimiz Gerede ilçesinde bulunan Yukarı Tekke Camisinde ve çevresinde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tarihi dokusuna dokunulmadan yıpranmış, zarar görmüş bölümlerinin tadilatı yapılıyor. Tadilat dolayısıyla ibadete kapalı olan caminin restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmasının ardından 2020 yılının ilk çeyreğinde ibadete açılması bekleniyor.

Kabiller Mahallesi’nde bulunan Yukarı Tekke Camisini, kitabesinden öğrenildiğine göre Abdullah Efendi 1850-1851’de yaptırmıştır. Cami dikdörtgen planlı kerpiçten yapılmış beden duvarlarına sahiptir. Caminin üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür.

Çalışmaların başladığı ilk günden bu yana her aşamayı yerinde takip eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, yaptığı açıklamada camilere olan hizmetlerini hiçbir zaman eksik etmediklerini belirterek, “Cami Görevlilerimiz ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda restorasyonuna başlanan Yukarı Tekke Camimimiz en kısa sürede ibadete açılacak” dedi.