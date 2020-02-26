Asırlık lezzet Helvacı Ali Highway’de!

Haber: Ceylan Beykoz

Keçi sütünden hakiki Maraş dondurması üzerine hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan meşhur İrmik Helvası, yüzde sekseni Antep Fıstığından hazırlanan Antep Fıstıklı Cennet Çamuru, Çikolatalı İrmik Helvası, Süt Helvası, Boza, Salep ve Tahin Helvasının tüm çeşitlerini bünyesinde bulunduran Türkiye’nin en ünlü helvacısı Helvacı Ali, 22 Şubat Cumartesi günü Highway Outlet’te açılışını gerçekleştirerek 1850’li yıllardan günümüze kadar gelen müthiş lezzetlerini müşterileriyle buluşturmaya başladı. HighWay’de 20. Şubesini açarak günden güne şube sayısını arttırmaya devam eden Helvacı Ali, 100 yılı aşkın süredir doğal ortamda ürettiği helvalar ve eşsiz lezzetiyle vatandaşlardan oldukça yoğun ilgi görüyor.