Aşıya yeni meslek grupları dahil edildi

Koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen aşı çalışmaları ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de aralıksız sürdürülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından başlatılan ve kısa sürede desteğin arttığı koronavirüse karşı ‘kolları sıvıyoruz’ kampanyası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de aşılama çalışmalarına hız verdi. İlimizdeki hemen hemen her hastanede Sinovac aşısının yanı sıra BionTech aşısı da uygulanmaya başlandı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşların aşı hakkında bilgilendirilmesi ve kolay randevu için bilgilendirme standı açıldı.

BOLU’DA SAYI 165 BİNİ GEÇTİ

Aşılama çalışmaları kapsamında ülkemizdeki toplam aşı sayısı 32 milyonu geçti. Toplam yapılan 32 milyon 340 binden fazla aşının 18 milyon 830 binden fazlası 1.doz olarak uygulanırken 13 milyon 510 binden fazlası ise 2.doz olarak uygulandı. İlimiz Bolu’da ise toplam aşı sayısı 165 bin 200 bini geçti. Toplam aşıların 95 bin 600’den fazlası 1.doz uygulanırken 69 bin 600’den fazlası ise 2.doz olarak uygulandı.

AŞIDA YENİ MESLEK GRUPLARI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her geçen gün aşı programına dahil edilen meslek gruplarını bir bir açıklamaya devam ediyor. Bakan Koca son olarak yaptığı açıklamada gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler ile tüm avukatların aşı programına dahil edildiğini bildirdi.