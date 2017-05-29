Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu son derece modern ve bir o kadar da göz zevkine hitap eden muhteşem bir butik daha kazandı. Genç modacı Vildan Temel tarafından Bolulu bayanların hizmetine açılan Aşk Butik ismiyle de büyük ilgi gördü.

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın açılış kurdelesinin kesmesinin ardından Aşk Butik, kapılarını Bolulu bayanlar için açtı. İlk günden itibaren büyük ilgi gören butik önümüzdeki günlerde de ürünleriyle kadınların ilgi odağı olmayı sürdürecek gibi.