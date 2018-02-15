Haber: Kasım ŞAHİN

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Bolu 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu 1-C sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Özlem Demir ile birlikte Afrin'deZeytindalı operasyonundaki Mehmetçiklere mektup yazarak gönderdiler. 14 Şubat günüöğrenciler öğretmenlerine "Bugün sevgililer günü bizim de sevgimiz, kalbimiz Afrin’deki askerlerimizle" diyerek ve Sevgilimiz Afrin’deki Asker Abilerimiz sloganıyla yazmış oldukları mektupları sınıf öğretmenlerine verdiler.

Sınıf öğretmeni Özlem DEMIR öğrencileriyle birlikte bu mektupları Borazanlar Mahallesi Posta Şubesinden Genel Kurmay Başkanlığına gönderdi. Öğrencilerin bu hareketi gerek postane çalışanları gerekse vatandaşlar arasında duygulu anlara neden oldu.

Babası Afrin sınırında görev yaptığı öğrenilen 1-C sınıfı öğrencilerinden küçük Ersin’in üzerine Türk bayrağı yaptığı ve yazdığı mektup hem yürekleri dağladı hem de gözyaşlarının akmasına neden oldu.

İŞTE O MEKTUP

Merhaba Mehmetçik abilerim;

Bizim için savaşıyorsunuz. Sizin aranızda benim babam var. Bizi koruyorsunuz. Size minnettarım çok teşekkürler. Benim adım Ersin. Mehmetçik abilerim. Babama da ne kadar dua ediyorsam, size de o kadar dua ediyorum. Allah sizlere kolaylık versin. Mehmetçik abilerim çok teşekkürler.Mehmetçik abilerim, tüm savaşları siz kazanırsınız Mehmetçik abilerim.





