Haber: Semih Baykal

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin Bölgesinde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdi Zeytin dalı Harekatında şehit düşen ve halen daha görev yapan askerler için Türk Eğitim Sen Bolu Şubesi Kadın Komisyonu asker kıyafeti giyerek İzzet Baysal Caddesinde vatandaşlara lokma tatlısı dağıttı. Etkinliğe Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Milliyetçi Hareket Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Artuç, Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ve teşkilatı ile Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman katıldı.

Askerler için düzenlenen etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Eğitim Sen Bolu Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Emine Gül Yılmazdemir; “Ülkemiz adına zor günlerden geçiyoruz. Afrin’deki şehitlerimiz ve orada savaşan askerlerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek adına küçük bir etkinlik düzenledik. Lokma dağıtımı yapacağız ve dualarımızı oradaki askerlerimize göndereceğiz. Kalbimiz ve dualarımız onlarla” dedi.

Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine yazdığı şiirden bir dize okuyarak konuşmaya başlayan Türk Eğitim Sen Bolu şube Başkanı Hüsnü Yaman ise; “ ‘Tüllenen mağribi, akşamları, sarsam yarana... Yine birşey yapabildim diyemem hâtırana’ Akif’in dizelerinde belirttiği vatan evlatlarımız için hemen dua etdeceğiz hem de şehitlerimizin ruhlarına lokma dağıtacağız” diye konuştu. Konuşmaların ardında askerlerimiz için dua okundu ve vatandaşlara lokma dağıtıldı.