Haber: Semih Baykal



Olay akşam saatlerinde ilimiz Anadolu Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğullarını askere götürmek için Ankara istikameti üzerinde yola çıkan ve içinde 5 kişilik bir ailenin bulunduğu Mehmet Kılıç idaresindeki 34 ABM 714 plakalı araç tekerleğinin patlaması sonucu, yine Ankara istikametinde seyreden Yavuz Çimen yönetimindeki 54 VH 609 plakalı otomobile çarptı. Çevreden geçen şoförler kazayı fark etmeleri üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verdi.



Çarpmanın etkisi ile içinde 5 kişilik ailenin bulunduğu Kılıç idaresindeki otomobil şarampole yuvarlandı. Yuvarlanan araçtan şoför Kılıç, eşi Zübeyde, gelini Hümeyra ve 2 yaşındaki torunu Mehmet Kerem Kılıç ile diğer araçta bulunan Yusuf Demiray yaralandı.

Kazada şarampole devrilen araçta bulunan kayınpeder Süleyman Şahin araç içinde sıkıştı. Araçta sıkışan Şahin için olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Araçtan çıkarılan Şahin’in, yapılan ilk kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahin’in cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemeleri sonrasında Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





Aynı zamanda, Mehmet Kılıç’ın kullandığı araçta bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan Kazım Kılıç vatani görevini yapmak üzere Ankara’daki birliğe teslim edilmek için yola çıktığı öğrenildi.





