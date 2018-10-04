Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Polisi alarma geçiren olay dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 06 P 7727 plakalı araç ile seyir halinde gezen 17 yaşındaki R.K’nin durumundan şüphelenen motorize trafik ekipleri, Gölyüzü Kavşağında, “DUR” ihtarında bulundu. İhtara uymayan genç sürücü durmak yerine son sürat kaçmaya başladı. D-100 üzerinde kırmızı ışıklarda durmayan sürücü polisi alarma geçirdi.

Son sürat kaçan ve sürücünün peşine motorize ve resmi araçlı trafik ekipleri, Asayiş Şubesi ve Asayiş ekipler amirliğine bağlı çok sayıda polisi dakikalar boyunca peşinde koşturan, trafikte seyir halinde bulunan sürücüleri zor duruma düşüren 17 yaşındaki sürücü R.K., kaçmak isterken Komando Tugayı karşısında bulunan askeri lojmanlara girmek isterken, ortalık birbirine girdi.

Son sürat askeri lojmanlara doğru giriş yapmak isteyen sürücü, nöbetçi askerlerin teyakkuza geçmesine neden oldu. Bu esnada kaçan aracın durduğunu gören öfkeli vatandaşlar, genç sürücüyü araçtan indirerek, darp ettiler. Bu esnada lojmanların girişinde nöbet tutan askerler, üzerlerine gelen aracı bir terörist saldırısı sanıp, silahlarını araca doğru yöneltip “DUR” ihtarında bulundular.

Dakikalar boyunca polisi peşinden koşturan, ölümle burun buruna gelen ve vatandaşlar tarafından darp edilen 17 yaşındaki sürücü, aldığı yumruk darbeleriyle yüzünden yaralanırken, ilk yardımı da trafik ekipleri yaptı. Arabada yapılan aramada da bir adet kurusıkı tabanca bulundu. Genç sürücü ile yanında bulunan arkadaşı, gözaltına alınarak, ifadesini vermesi için Bahçelievler Polis Merkezine götürülürken, araç da oto parka çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.