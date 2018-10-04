banner133

banner128

banner120
04 Ekim 2018 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Askeriye teyakkuza geçti

    Bolu’da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü adeta terör estirdi. Trafik ekiplerinin, “DUR” ihtarına uymayan ve polisleri 45 dakika peşinden koşturan sürücü ölümle burun buruna geldi.

    04 Ekim 2018 Perşembe 09:16
    Bu haber 51 kez okundu
    Askeriye teyakkuza geçti

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Polisi alarma geçiren olay dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 06 P 7727 plakalı araç ile seyir halinde gezen 17 yaşındaki R.K’nin durumundan şüphelenen motorize trafik ekipleri, Gölyüzü Kavşağında, “DUR” ihtarında bulundu. İhtara uymayan genç sürücü durmak yerine son sürat kaçmaya başladı. D-100 üzerinde kırmızı ışıklarda durmayan sürücü polisi alarma geçirdi.

    Son sürat kaçan ve sürücünün peşine motorize ve resmi araçlı trafik ekipleri, Asayiş Şubesi ve Asayiş ekipler amirliğine bağlı çok sayıda polisi dakikalar boyunca peşinde koşturan, trafikte seyir halinde bulunan sürücüleri zor duruma düşüren 17 yaşındaki sürücü R.K., kaçmak isterken Komando Tugayı karşısında bulunan askeri lojmanlara girmek isterken, ortalık birbirine girdi.

    Son sürat askeri lojmanlara doğru giriş yapmak isteyen sürücü, nöbetçi askerlerin teyakkuza geçmesine neden oldu. Bu esnada kaçan aracın durduğunu gören öfkeli vatandaşlar, genç sürücüyü araçtan indirerek, darp ettiler. Bu esnada lojmanların girişinde nöbet tutan askerler, üzerlerine gelen aracı bir terörist saldırısı sanıp, silahlarını araca doğru yöneltip “DUR” ihtarında bulundular.

    Dakikalar boyunca polisi peşinden koşturan, ölümle burun buruna gelen ve vatandaşlar tarafından darp edilen 17 yaşındaki sürücü, aldığı yumruk darbeleriyle yüzünden yaralanırken, ilk yardımı da trafik ekipleri yaptı. Arabada yapılan aramada da bir adet kurusıkı tabanca bulundu. Genç sürücü ile yanında bulunan arkadaşı, gözaltına alınarak, ifadesini vermesi için Bahçelievler Polis Merkezine götürülürken, araç da oto parka çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, 17, Yaşındaki, Ehliyetsiz, Sürücüsü

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU TURIZM VE TARIM VE DİĞER UNSURLARIN YAŞAM ŞEKLINE VE KALKINMAYA ETKILERİ-1
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan GÜZEL YAŞLANMAK İÇİN YOGA
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “4007”TÜBİTAK“BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN…
  • METE FERAH METE FERAH ÖNCE AYILAR, SONRA ARILAR!
  • Suat Tosun Suat Tosun KOMOREBİ , HÜZME VEYA IŞINTAÇ..!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ANA KUCAĞINDAN SINIFA
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SİNSİ, KALLEŞ, MAŞA...
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HAYAL ETTİĞİMİZ DÜNYA
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GÖRDÜK Kİ
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ÇOOOK ACİİİİL...HERŞEY FUTBOL DEĞİL .....
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu 9 YILDIR NEREDEYDİNİZ ?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Sadece Adımız Müslüman
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ HAYVAN SEVERLERİN MJUTLAKA BİLMESİ GEREKEN HAYVAN HAKLARI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir AFFIN AYAK SESLERİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BENDEN SÖYLEMESİ !
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TRAFİK DURUMUMUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ak Parti G. Merkezinin Bolu Saha Çalışmasından Çarpıcı Sonuçlar
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İçimizden Biri…
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124