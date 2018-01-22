Haber: Semih Baykal

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları iddiasıyla Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu merkezli, Kocaeli, İstanbul, Kırşehir, Hakkari, Diyarbakır ve KKTC'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınarak Bolu İl Emniet Müdürlüğüne götürüldü. 16 kişi’den Emniyetteki işlemleri tamamlan 14’ü sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilenlerin 1 albay ile görevinden ihraç edilen 2 yarbay ve TSK'nın çeşitli birimlerinde aktif görevde bulunan görevli 1 binbaşı, 2 üsteğmen ve 8 astsubay olduğu öğrenildi.