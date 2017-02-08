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08 Şubat 2017 Çarşamba
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    • Askerler için binlerce atkı ve bere örüldü

    Bolu’da, Ak Parti Kadın Kolları’nın Doğu’da görev yapan askerler için atkı ve bere örme kampanyasına diğer kadınların da katılmasıyla 5 bin atkı ve bere örüldü. Örülen atkı ve berelerin askerlere gönderilmek üzere önümüzdeki günlerde Bolu Komando Tugay Komutanlığı’na teslim edileceği belirtildi.

    08 Şubat 2017 Çarşamba 15:51
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    Askerler için binlerce atkı ve bere örüldü
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    HABER: FARUK ÇİDEM

    Bolu’da Ak Partili kadınlar tarafından başlatılan askerler için atkı ve bere örme kampanyasında şehirde bulunan diğer kadınların da destek vermesiyle 5 bin adet atkı ve bere örüldü. Kampanyaya destek veren Bolu Belediyesi’nde görevli 50 kadın personelin ördüğü 300 atkı ve bere Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın makamında toplanılarak Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın’a teslim edildi.
    Belediye personeli tarafından örülen atkı ve berelerin teslimi öncesinde konuşma yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Şu an ülkemizin bulunduğu şartlar gereği belki de 2’nci bir Kurtuluş Savaşı dönemini atlatmaktayız. Yurt içinde ve dışında olmak üzere birçok şehidimiz var. Zaten bulunduğumuz coğrafyanın toprağını karıştırdığımızda 1071'den bu yana şehit kanı görürüz. Şu an hem ‘FETÖŞ’ örgütüne karşı çok ciddi bir mücadele içindeyiz hem de 40 yıla yakındır devam eden PKK Terör Örgütü'nü ölüm kalım savaşı içinde yok etmeye çalışıyoruz” dedi.

    “KENDİLERİNE ZIRH EDİNECEKLER”

    Atkı ve berelerin dualarla örüldüğünü ifade eden Başkan Yılmaz, “Bir de tabi ki Irak ve Suriye'de oluşan yeni durumlar neticesinde adına ne derseniz deyin bütün pisliklerini bizim üstümüze saldılar. Yeni bir gelecek cumhuriyetini oluşturacak bir yapıya doğru giderken şu an ordularımız Irak ve Suriye'de savaşıyorlar, biz de onlarla gönül bağı kurmak amacı ile bu güzel olayı organize eden Ak Parti Kadın Kollarına ve Başkanına teşekkür ediyoruz. Bu arada tabi Bolu Belediyesi'nin hanımları da Ak Parti Kadın Kolları'nın yaptığı çalışmaya destek vermek üzere bu çalışmanın içinde bulunmuşlar. Şu an 5 bin tane bu şekilde ki kadınlarımızın el emeği göz nuru olan gönüllerinden geçirdikleri bu çalışmaları Mehmetçiğimize ulaştırmak hem de dualarla ördükleri için psikolojik destek aynı zamanda kendilerini bir zırh edinecekler. Bolu Belediyesi'nin çalışan kadınlarını el emeği göz nuru ve dualarla ördükleri bu çalışmayı sizlere sunmaktan gurur duyarım. Allah bereketinizi duanızı kabul etsin. Bir daha şehidimiz olmasın inşallah” şeklinde konuştu.

    Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın ise yaptığı konuşmada, yaklaşık bir ay önce kampanyayı başlattıklarını belirterek, “biz dualarla örelim askerimize ve polisimize zırh olsun dedik. Bu kampanya kapsamında destek olan ilk önce başkanımıza ama bu organizasyonun başını çeken belediye olarak bize destek olan Belediye Başkan Yardımcımız Emine Davarcıoğlu'na ve bu milletin ortak değeri olan vatan, asker, polis noktasında hassasiyetini gösteren siyasi görüş gözetmeksizin, önünden geleni arkasına koymayan tüm Bolulu kadınlara teşekkür ediyorum” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Ak, Parti, Kadın, Kolları’nın

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