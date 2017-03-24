Haber: Aysun Beykoz

Bolu’da 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası tutuklanan ve kendisini Bolu – Düzce Sıkıyönetim Komutanı olarak ismi geçen İsmail Güneşer, Albay Veli Ceylan, Yüzbaşı Nuri Kıyak 6 Mart’ta başlayan duruşmaların ardından verilen ara karar ile tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Verilen 10 günlük aranın ardından darbe girişiminde tutuklanan İsmail Güneşer, Veli Ceylan, Nuri Kıyak tekrar Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Tanıkların dinleneceği duruşmalarda Bolu eski İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya, Albay Cahit Tirindaz ve Albay Aziz Çetinkaya adliyeye geldi.