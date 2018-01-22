Haber: Kasım ŞAHİN

İzzet Baysal Caddesi üzerindeki Güler 1 İş Hanında faaliyet gösteren ve duyarlı esnaflar Afrin’e giren Türk Ordusuna destek vermek için bayrak kampanyası başlattı. Duyarlı esnaflar iş hanının girişine büyük bir Türk bayrağı asarak; “Ne mutlu Türküm diyene”, “Bayrağımız bayrak olmaz Türk askeri sensiz asla”, “Türk askeri geçilmez” ve “Her Türk asker doğar” sloganlarını attılar.

Güler 1 İş Hanı esnaflarının bu örnek davranışı görenleri duygulandırırken, örnek esnaflar, diğer esnafların, vatandaşların da ev ve iş yerlerinin balkon ile camlarına Türk bayrağı asarak askerlerimize destek verilmesini istediler