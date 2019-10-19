ASKİ, Gerede’de incelemelerde bulundu

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Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan ve beraberinde ki heyet yapımı devam eden Modern Biyolojik Arıtma Tesisini, Gerede Su Tünelini ve Tabakhane bölgesinde devam eden çalışmaları incelediler.

Tabakhane bölgesinde devam eden çalışmalar için ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan’a çalışmalar hakkında bilgi aktaran Belediye Başkanı Mustafa Allar, eksiklikleri Genel Müdür Yardımcısına iletti. ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan ilgi ve alakalarından dolayı Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ederken, çalışmaların takipçisi olacağını belirtti.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ASKİ Genel Müdürü Yardımcısı ile yapılan incelemeler ile ilgili yaptığı açıklamada; “ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan ile ilçemizde çalışmaların devam ettiği Modern Biyolojik Arıtma Tesisini, Gerede Su Tünelini ve Tabakhane bölgesinde devam eden çalışmaları inceledik. Mahir Bey’e çalışmalar hakkında gerekli bilgileri ve yapılması gereken eksiklikleri ilettim. Amacımız çalışmaların bir an evvel tamamlanmasıyla Tabakhane bölgemizde işleyişin normale dönmesini sağlamak. Çalışmayı yapan ilgili firma çalışmaların ekim ayı sonunda tamamlanacağını tarafımıza iletti. Çalışmalar tamamlanana kadar yakın takipçisi olmaya devam edeceğim” dedi.