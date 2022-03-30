

Haber: C. Kutay Aykan

Kırsal Kalkınmada Çiftçilere destek amaçlı, başvurularını yapan üreticilerin 2021 Yılı Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği askı listeleri açıklandı. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 5 gün süre ile askıya çıkarıldı. 6 Nisan Çarşamba günü mesai bitimine kadar ilgili üreticilerin itirazlarını yapması gerekiyor.

“5 GÜN SÜRE İLE ASKIYA ÇIKARTILMIŞTIR”

Müdürlükten yapılan açıklamada, “Bolu İlimiz Merkez ilçesinde 2021 Yılı Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği doğrultusunda gerekli şartları sağlayan üreticilere ait askı listesi işletmenin kayıtlı olduğu köylere göre köylerimizde ve İl Müdürlüğümüz Web Sayfasında 5 Gün Süre ile askıya çıkartılmıştır. İlgili üreticilerin askı listesini kontrol ederek varsa itirazlarını 06.04.2022 günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze yapmaları gerekmektedir. Askı listesi eklerde yer almakta olup, üreticilerimize önemle duyurulur. Ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet talep ve görüşleriniz için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz” İfadelerine yer verildi.