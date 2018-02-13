banner133

banner101

13 Şubat 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • AŞKINIZI FAY YAMANER İLE KUTLAYIN!

    14 Şubat 2018 Çarşamba günü Sevgililer günü; mücevherden, hediyelik eşyaya, kozmetikten, çiçekçiliğe birçok sektörü hareketlendirdi. Sevgililer gününe özel kampanyalar düzenleyen birçok firma fiyatlarında indirimlere başladı. İlimizde yıllardır ilkleri Bolu halkıyla buluşturan ‘’Fay Yamaner Mücevher’’ de bu özel günde misafirlerine sürpriz fırsatlar sunuyor.

    13 Şubat 2018 Salı 11:07
    Bu haber 53 kez okundu
    AŞKINIZI FAY YAMANER İLE KUTLAYIN!
    Foto galeriye git

    Fay Yamaner Mücevher 14 Şubat’a özel kampanyalarıyla sevdiklerinin yüzünü güldürmek isteyen misafirlerini 14 Burda AVM ve İzzet Baysal Caddesi mağazalarına davet ediyor.

    Atasay, Cetaş, Regold, Asgold ve Han İstanbul gibi kuyumculuk ve mücevher sektörünün en özgün  koleksiyonlarını üreten firmaların bayilikleri ile Fay Yamaner Mücevherhediye seçeneklerinde yüzlerce alternatif ile fark yaratıyor.“Tak Sana Yakışanı” sloganı ile dikkat çeken Atasay’ınen trendkoleksiyonları sadece Fay Yamaner Mücevher’de. Atasay’dan yapılacak alışverişlerde pırlanta taşlı melek kolye hediye.

    Fay Yamaner Mücevher’e özel tasarlanan  ‘’ Sonsuz Aşk Yüzüğü, Tamtur Alyans ve Tektaş Alana Beştaş Bizden Hediye’’ gibi sevgililer gününe özel kampanya modelleri 299TL -449TL fiyat aralığı ve 4 taksit avantajı ile tüm misafirlerini kucaklıyor. Bucazip fiyatlı özel yüzük modellerininyanında Fay Yamaner Mücevher tarafından  “GÜMÜŞ İŞLEMELİ MÜCEVHER KUTUSU”HEDİYE edilmesi bayanlar tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

    Türkiye’nin saatçisi Saat&Saat’in markaları Versace, Burberry, Guess, Armani ve Fossil  markalarınınbayilikleri ve Lacoste, Seiko, Tissot, Swatch gibi her yaş, her bütçeye uygun yüzlerce saat alternatifi ile Fay Yamaner Mücevher hediye denilince ilk tercih olmaya devam ediyor.

    Kuyumculuktan fazlası mottosuyla büyümeye devam eden Fay Yamaner  14Burda AVM de yeni açılan saat ve aksesuar mağazası ile ilgi odağı oldu. Pırlanta montür ve altın işçiliği örnek alınarak üretilen gümüş takı koleksiyonları ile uygun bütçelere yüzlerce hediye alternatifi sunuyor. Bunların yanı sıra dünya markası ‘’SWAROVSKİ,GUESS, ARMANİ, MICHAEL KORS’’ gibi markaların özel tasarım çelik takı koleksiyonları ile zevkli bay ve bayanların gözdesi oldu. Ayrıca saat ve aksesuar mağazasında  Sevgililer Gününe özel her 250 TL’lik alışverişe 50 TL anında indirim uygulanıyor.

    Sevgililer günü kampanyalarını incelediğimizde ‘’AŞKINIZI FAY YAMANER İLE KUTLAYIN’’ diyoruz. FAY YAMANER  14Burda AVM  ve İzzet Baysal caddesi mağazalarında aynı fiyat politikasıyla hediye denilince ilk tercih olmaya devam ediyor.

    Anahtar Kelimeler: 14, Şubat, 2018, Çarşamba, Günü

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ 11 ŞUBAT “ …
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GAZİLİK VE ŞEHİTLİK
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BAŞARI İNANCI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Düşüncesiz Bir Yaşam, Bir İnsana Yakışmaz
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BAHAR KOKULU ÇOCUKLAR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÖRDÜĞÜM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Skor İyi Oyun Tatmin Etmedi (ANALİZ)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu 30 YAŞINDAYIM, KORKUYORUM !!!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Basın düşmanları
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TELAFİSİ ZOR HAFTALAR !
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ÇOCUĞUNUZUN AZİZ SANCAR GİBİ OLMASINI İSTER MİSİNİZ ?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Akşener’in Bolu Çıkartması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Akşener İyi Parti İl Başkanlığını Açtı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu YAŞAYAN ÖLÜLER ÇAĞI
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Suat Tosun Suat Tosun KIŞIN KUŞLARI BESLEMEK DOĞRU MU ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124