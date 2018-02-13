Fay Yamaner Mücevher 14 Şubat’a özel kampanyalarıyla sevdiklerinin yüzünü güldürmek isteyen misafirlerini 14 Burda AVM ve İzzet Baysal Caddesi mağazalarına davet ediyor.

Atasay, Cetaş, Regold, Asgold ve Han İstanbul gibi kuyumculuk ve mücevher sektörünün en özgün koleksiyonlarını üreten firmaların bayilikleri ile Fay Yamaner Mücevherhediye seçeneklerinde yüzlerce alternatif ile fark yaratıyor.“Tak Sana Yakışanı” sloganı ile dikkat çeken Atasay’ınen trendkoleksiyonları sadece Fay Yamaner Mücevher’de. Atasay’dan yapılacak alışverişlerde pırlanta taşlı melek kolye hediye.

Fay Yamaner Mücevher’e özel tasarlanan ‘’ Sonsuz Aşk Yüzüğü, Tamtur Alyans ve Tektaş Alana Beştaş Bizden Hediye’’ gibi sevgililer gününe özel kampanya modelleri 299TL -449TL fiyat aralığı ve 4 taksit avantajı ile tüm misafirlerini kucaklıyor. Bucazip fiyatlı özel yüzük modellerininyanında Fay Yamaner Mücevher tarafından “GÜMÜŞ İŞLEMELİ MÜCEVHER KUTUSU”HEDİYE edilmesi bayanlar tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

Türkiye’nin saatçisi Saat&Saat’in markaları Versace, Burberry, Guess, Armani ve Fossil markalarınınbayilikleri ve Lacoste, Seiko, Tissot, Swatch gibi her yaş, her bütçeye uygun yüzlerce saat alternatifi ile Fay Yamaner Mücevher hediye denilince ilk tercih olmaya devam ediyor.

Kuyumculuktan fazlası mottosuyla büyümeye devam eden Fay Yamaner 14Burda AVM de yeni açılan saat ve aksesuar mağazası ile ilgi odağı oldu. Pırlanta montür ve altın işçiliği örnek alınarak üretilen gümüş takı koleksiyonları ile uygun bütçelere yüzlerce hediye alternatifi sunuyor. Bunların yanı sıra dünya markası ‘’SWAROVSKİ,GUESS, ARMANİ, MICHAEL KORS’’ gibi markaların özel tasarım çelik takı koleksiyonları ile zevkli bay ve bayanların gözdesi oldu. Ayrıca saat ve aksesuar mağazasında Sevgililer Gününe özel her 250 TL’lik alışverişe 50 TL anında indirim uygulanıyor.

Sevgililer günü kampanyalarını incelediğimizde ‘’AŞKINIZI FAY YAMANER İLE KUTLAYIN’’ diyoruz. FAY YAMANER 14Burda AVM ve İzzet Baysal caddesi mağazalarında aynı fiyat politikasıyla hediye denilince ilk tercih olmaya devam ediyor.