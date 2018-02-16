Haber: Kasım ŞAHİN

18 Aralık 2016 tarihinde Gerede ilçesinde sevgilisi Berfin Yıldız’ın kaldığı apartmanın 5’inci katına tırmanarak çıkıp yatak odasına girdiği konusundaOrta Mahalle Alem Efendi sokakNumara 12 adresindeki aparman önünde Bolu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti nezaretinde keşif gerçekleştirildi.

Hakkında, tasarlayarak adam öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen katil zanlısı Cihat Kaycı, olay gününü soğukkanlılıkla anlattı.

Kaycı, Bolu Ağır Mahkemesi başkanına; “Benim tırmandığım yer apartmanın ön cephesi değil arka cephesi. Sevgilimin kaldığı daire 5’inci katta olduğu için. Aşkım için tırmanmaya karar verdim. Önce birinci kattaki doğal borusuna tırmandım. Oraya basarak ikinci katın balkonuna çıktım. Balkonları da tırmanarak 5’inci kata kadar çıktım. Olay saati çok geçti ve hava çok soğuktu. Tırmanırken eldiven de kullanmadım. Tek korkum o saatte bölgeden birilerin geçip geçmemesiydi. Bu endişeyle yine de 5’inci kata tırmandım. Çevikliğime çok güveniyordum. Ayrıca birileri görseydi büyük risk olurdu” dedi.

METREYLE ÖLÇÜLDÜ

Mahkeme heyeti, cinayet zanlısına yaptırdığı keşif sonrası balkon aralıklarının yüksekliğinin ne kadar olduğunu tespit etmek amacıyla kat aralıkları polis eşliğinde tek tek ölçülerek tutanaklara yazdırıldı. Keşif boyunca zanlının soğukkanlı olduğu ve olay gününü tek tek anlatması gözlerden kaçmadı. Keşif nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

ZİLLER DE KONTROL EDİLDİ

Cinayet olmadan önce katil zanlısının dış kapı yerine apartmanın 5’inci katına tırmanması ve buruda öldürdüğü genç kız öğrencinin yeni sevgilisiyle yakalandığı ve zanlının yatak odasında yakaladığı genci yaraladığı evin apartman girişindeki ziller de mahkeme heyeti tarafından bilirkişiye fotoğrafları çektirildi. Zanlı aparmanın dış kapısını olay günü kullanmadığını tekrar dile getirirken 5’inci kata 1.5 ila 2 dakika arasında tırmandığını da itiraf etti.