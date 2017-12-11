Haber: Semih BAYKAL

FETÖ/PDY Soruşturması kapsamında, Bolu Çatı Yapılanması davasında tutuksuz yargılanan A.O., Bolu’da yayın yapan bir televizyon kanalının sahibi olan Mehmet Altun’nun kendisinden para istediğini, vermemesi durumunda ise kendisine FETÖ’cü damgası vuracağını söyleyerek tehdit ettiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu. Operasyon dahilinde Latif Yıldız, Mehmet Altın ve İmdat Aslan gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Mehmet Altun ve Latif Yıldız’ın emniyetteki işlemleri devam ederken, olayı duyan ve daha önce televizyon kanalı sahibi Mehmet Altun tarafından aynı şekilde tehdit edildiğini iddia eden çok sayıda iş adamı ve esnafında emniyet müdürlüğüne gelerek şikayetçi olduğu öğrenilmişti.

Emniyette gözaltın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından Mehmet Altın tutuklanma istemiyle, Latif Yıldız ile İmdat Aslan ise Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılması için Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildiler. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sonrası Mehmet Altun ve Latif Yıldız adli kontrol şartıyla, İmdat Aslan ise direk serbest bırakıldı.

ÇIKIŞTA TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkeme kararının ardından serbest kalan İmdat Aslan, çıkışta tepki gösterdi. İmdat Aslan, adliye çıkışında; “Geri adım atan namert olsun. Milletin, devletin tarafındayız. Hain FETÖ itlerinin yanında değiliz. Basına da teessüf ediyorum. Çatı iddianamesindeki 2 saati yok ettiniz ya, helal olsun size. FETÖ İtleri konuştuğu zaman manşet atıyorsunuz, devletin ve milletin yanında konuşanlar olduğu zaman saklıyorsunuz. Lanet olsun” ifadelerini kullanarak isyan etti.