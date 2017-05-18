Haber; Aysun Beykoz

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Yüksekova’nın 3400 metre yükseklikteki İkiyaka Dağları’nda arazinin 3 metreye kadar ulaşan karla kaplı bölgelerinde 17 Mayıs 2017 tarihinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında tespit edilen bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

Ele geçirilen mühimmatın ise; 3 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 20 adet 60 mm havan mühimmatı, 8 adet RPG 7 mühimmatı, 8 adet RPG 7 sevk fişeği, 60 mm havan ve çatal ayağı, 2000 adet AK-47 fişeği, 800 adet PKMS makinalı tüfek fişeği, yarım çuval Doçka fişeği, 36 adet el bombası, 50 adet AK-47 şarjörü, 10 kg amonyum nitrat, 3 bidon TNT, 300m kablo, 1 tane 4 kw jeneratör, 2 tane 1 kw jeneratör, 1 tane bosch hilti, 13 tane akü, 3 regülatör, 1 tane LCD TV, 2 tane DVD oynatıcı, 200 civarı kitap, 1 fırın, 20 karton sigara, 4 gaz lambası, fotoğraf makinası, 6 adet büyük hilti ucu, çok miktarda kıyafet ve gıda malzemesinden oluştuğu açıklandı.