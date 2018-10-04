Haber: Aysun Beykoz

Ankara’da yaşayan Boluluların ABDF federasyonuna üye hemşerilerimizin de aralarında bulunduğu, Kabil Çeltek’in verdiği bilgiye göre, aynı kaderi paylaşan kişiler olarak gerek resmi derneklerde gerekse sosyal medyada örgütlenerek dostluklar kurduklarına değindiler.

Örgütlenmenin, hastalık hakkında bilgi alışverişinde bulunmak, uzman doktora yönlendirmek, konusun da deneyimli hekimlerle konferans düzenleyerek bilgi edinmek gibi faydaları oluğunu belirttiler.

Yedi Göller milli parkında İnce Göl - Sazlı Göl - Nazlı Göl - Kuru Göl - Derin Göl - Serin Göl - Büyük Göl manzarasında ormanlık alanı gezdiler sonrasında piknik yapıp bol bol sohbet ederek hoşça vakit geçirdiler.

Günün sonunda Bir dahaki etkinlik olan FRAED'in (Fizik Tedavi ve Romatizmal Hastalıklar Araştırma Eğitim Derneği) düzenlediği 21 Ekim 2018 İstanbul sempozyumun da buluşmak üzere ayrıldılar.