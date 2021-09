ASLINDA BU BİR SUÇ !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Günümüzde artık internet elektrik su gibi modern hayatın olmazsa olmazı haline geldi. Hatta çeşitli araştırmacılar internet erişiminin bir insan hakkı olması gerektiğini söylüyorlar. Bende internet delilen bilgisayar ağına herkesin erişebilmesi gerektiğini ve internet erişim fiyatlarının mümkün olduğu kadar düşmesi gerektiğini düşünenlerdenim.

Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim biz Türk insanı olarak interneti yeterince iyi kullanmıyoruz. Mesela sokaktan geçen herhangi birine internet denilince aklına ne geliyor diye sorarsak? İlk önce sosyal paylaşım siteleri, story, like falan der. Bu arada bu kelimeleri bir tek ben kullanmamıştım bunları da yazdım artık gözüm açık gitmez.

İşin şakası bir yana ger çekten biz interneti sosyal medya sitelerinden ibaret sanıyoruz. Bu bilgi havuzundan gerektiği gibi yararlanmıyoruz. Evet, paylaşmayı çok seven bir milletiz her yaptığımızı her aklımıza geleni paylaşıp duruyoruz. Ancak bazen de paylaşımlarımızla farkında olmadan suç işliyoruz. Şimdi Onur yine bir şeyler var senin dilinin altında diyeceksiniz

Evet var. Ben sosyal medyadaki engelli gruplarını ve çeşitli engelli forumlarını çok iyi takip ederim. Oralarda benim bile fark etmediğim engeller anlatılır. Sorunlar ve çözüm yolları paylaşılır. Aslında buda çok güzel yani benim desteklediğim bir şey. Ancak son zamanlarda o platformlarda “ Benim çocuğum vefat etti. Bunlar ondan geride kalanlar ihtiyacı olana göndere bilirim” şeklinde mesajlarla kutu kutu ilaç fotoğrafları paylaşılmaya başlandı.

Bunda ne kötülük var? Diyeceksiniz ama ilaçları araştırdığınızda özel reçetelerle alınan ilaçlar olduğunu ve doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini görürsünüz. Hatta ben biraz daha ileri gidip bu ilaçlar kötü niyetli kişilerin eline geçerse durumun daha da vahim olabileceğini söyleyebilirim. İşte bu paylaşımlara rastladığımda paylaşan kişileri bu yönde uyardım. Siz iyilik yapmaya çalışıyorsunuz anlıyorum ama bu platformda kötü niyetli kişileri ayırt edemezsiniz dedim

Tabii böyle deyince baya bir tartışma çıktı. Bunu üzerine kendimi küçük bir araştırma yapmak zorunda hissettim. Doktor abilerimi aradım bu paylaşımlar normal mi sizce diye sordum? Onlarda Onur öncelikle seni duyarlılığın için tebrik ederiz. Çünkü bu paylaşımlarla aslında yasalara göre suç işleniyor. Bu şekilde o dediğin ilaçlar dağıtılamaz ve satılamaz. Paylaşan kişinin bu ilaçlara ihtiyacı yoksa “Toplum sağlığı merkezlerine ve ya sağlık müdürlüğü eczacılık birimine ilaçları teslim etmesi gerekir.” Ancak çoğu kişi bunu bilmiyor. İlaçları senin anlattığın gibi dağıtmaya çalışıyor ve bunun yasal olarak bir suç olduğunu da bilmiyor dediler

Şimdi güzel diyorsun da birçok insan maddi nedenlerden dolayı ilaçlara ulaşamıyor tedavi olamıyor diyecekler olabilir. Ancak bu düşünceyi savunanlar internette kötü niyetli kişilerinde olduğunu ve internet aracılığı ilaç isteyenlerin gerçekten o ilaca ihtiyacı olduğunu ayırt edilemeyeceğini ve kontrolsüz ilaç kullanımının hayati riskler oluşturabileceğini unutmasınlar.

Çok güzel bir söz vardır. “Bıçağı bir katilin eline verdiğinizde cinayet aletine dönüşür aynı bıçağı doktorun eline verirseniz hayat kurtaran bir alette dönüşür. İşte ilaç konusu da böyledir. O yüzden ne olur bilinçsizce böyle paylaşımlar yapmayın. Sosyal medyada engelliler ile ilgili gruplarda yönetici olan arkadaşlar paylaşımları onaylarken biraz içeriğine bakın ve insan hayatını etkileyen anlatmaya çalıştığım gibi paylaşımları onaylarken daha dikkatli olun. Kötü sonuçlar ortaya çıkarsa sorumluluğun birazda sizde olduğunu unutmayın. Başta söylediğim gibi biz bu tür konulara dikkat edersek interneti sosyal medyadan ibaret bir şey gibi görmezsek. Bilgi almak, bilgi vermek yani bir şeyler öğrenmek için kullanırsak herkes için daha bilinçli daha güvenli ve özgür bir ortam yaratabiliriz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolçi’nin katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar….