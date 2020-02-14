Asmalı Durak kaldırıldı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi, Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak’ta özel halk otobüslerinin yolcu alımlarından dolayı büyük trafik yoğunluğuna sebep olan Asmalı Durak ile ilgili önemli bir karar aldı. Vatandaşlardan gelen şikâyetleri dikkate alan Bolu Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yaptığı çalışma ve değerlendirmelerin ardından Asmalı Durak’ı kaldırıldı.

50 METRE UZAKLIKTAKİ BAŞKA BİR DURAKTAN HİZMET VERİLİYOR

Yolcu alımlarının sona erdiği durağa belediye ekipleri bilgilendirici tabelalar asarken, özel halk otobüsleri 50 metre uzaklıkta ki başka bir duraktan öğrencilere ve vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

AMAÇ TRAFİK SIKIŞIKLIĞINI VE SEYAHAT SÜRELERİNİ AZALTMAK

Yeni uygulamayla birlikte Bolu Belediyesi; şehir içi trafik yükünü çeken Haznedarlar Sokak ve Ali Rıza Tekemen Caddesi’nde yolcu iniş ve binişlerinden kaynaklı yaşanılan trafik sıkışıklığının azaltılmasını, bu sayede üniversiteye ulaşım süresinin düşürülerek ulaşım memnuniyetinin arttırılmasını hedefliyor.