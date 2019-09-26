Haber: Aysun Beykoz

Mengen’de eğitim veren Gastranomi bölümünün Bolu’ya taşınması olayının yeniden gündeme gelmesinin ardından ASOMDER’den açıklama geldi. Aşçılık Okulu Mezunları Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada “2012 yılından itibaren Mengen’de lisans eğitimine başlayan, Mengen için önemli bir yeri olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün Bolu’ya taşınması konusunun tekrar gündeme geldiği ve bölümün taşınması ile ilgili çalışmaların yapıldığını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Oysaki, İzzet Baysal Vakfının destekleri ile 2018 yılında temelleri atılan ve 2021 yılında tamamlanması planlanan üniversitemizin Mengen MYO Aşçılık Programı ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü için planlanan mutfak sanatları merkezinin de Mengen’e kurulmak istenmesi, yüksek bir dikkatle anlaşılması gereken önemli bir detaydır. Aşçılık ve Aşçılık kültüründen beslenen Gastronomi bölümü Mengen’e, Bolu’ya dolayısıyla Türkiye’ye değer katan önemli bir unsur olacaktır. Geçmişi bilmeden gelecekte nereye ulaşabileceğimizi anlamak mümkün değildir. Bizler Aydın Yılmaz’ları Tuğrul Şavkay’ları asla unutmadık. Onların ülkemiz gastronomisi adına ne mücadeleler verdiğini de çok iyi biliyoruz. Aşçılık ve Gastronomi alanında eğitim verilmesi gerektiğini ve bu iki bölümün birbirini tamamladığını her zaman savunmuşlardır. Bu camiaya yön vermiş üstatlarımızın çabaları ile ülkemizde, aşçılığa ve yemeğe dair eğitimler ilk olarak Mengen’de başlatılmıştır. Aşçılık mesleği Dünya’da ve Türkiye’de bu kadar popüler değil iken bile Mengen’de hep vardı ve var olmaya da devam edecektir. Mengen’de verilen Aşçılık ve Gastronomi eğitimlerinin özellikle Türkiye Gastronomi Turizmi açısından verdiği katkılar kesinlikle yadsınamaz. Dolayısıyla gastronomi programının neden Mengen’de olması gerektiğini anlamak gerekmektedir. Türkiye’de Aşçılık ve Yemek Kültürü ile ilgili eğitim veren ilk kurum, Mengen halkının hareketiyle kurulmuş ve 1985 yılında hayata geçmiştir. 1992 yılında ilk mezunlarını vermesi ile yiyecek içecek sektörü bu tarihten yukarıya doğru hızlı bir ivme kazanmıştır. Mengen Aşçılık Okulu’nda eğitim alıp bu sektörde belirli yerlere gelmiş olan bizler yani ASOMDER üyelerinin ilk hedefi daima eğitimi en üst seviyelere çıkarmak olmuştur. Türkiye’nin birçok il ve ilçesi kendilerine el işi, doğa, lezzet, yöresel birtakım argümanlar bulup türetmeye çalışırken Osmanlı’dan beri Mengen’de var olan ve var olacak olan bu kültür birikimini neredeyse her yıl Mengen’in elinden alma çabalarını anlamak mümkün değildir. Mengen ilçesi bu haksızlığı da hak etmemektedir” ifadeleri kullanıldı.

“Gastronomi programlarının İstanbul’a taşınması gerekir”

Aşçılık Okulu Mezunları Derneği okul bazında fiziki yeterlilik, ürüne ulaşılabilirlik, imkân ve kabiliyetler açısından değerlendirildiğinde tüm okulların İstanbul’a taşınması gerektiğini ifade ederek “Mengen’deki Aşçılık mesleği ile ilgili eğitim veren okullar; kendi statüsünde, Türkiye’deki devlet okullarından daha yüksek puana sahiptir ve bu okullardan mezun olan öğrenciler Türkiye`de yeme içme sektöründe çok iyi konumlarda çalışmaktadır. Ancak; okul bazında fiziki yeterlilik, ürüne ulaşılabilirlik, imkân ve kabiliyetler açısından değerlendirilecek olursa Türkiye’deki bütün il ve ilçelerdeki Aşçılık ve Gastronomi programlarının İstanbul’a taşınması gerekir. Sürekli olarak bir merkezileşme, gelişime katkı sağlamayacaktır. Elbette ki tüm öğrencilerimiz, tüm şehirlerdeki okullarımız bizimdir. Bununla birlikte Mengen’de bulunan Aşçılık Lisesi ve AİBÜ’nin Aşçılık ve Gastronomi bölümleri ile el ele vererek düzenlenen Ulusal Aşçılık Kampı çerçevesinde Türkiye’deki tüm üniversitelere destek vermekteyiz, elimizden geldiğince destek vermeye de devam edeceğiz” denildi.