Aspirin deyip geçmeyin



Haber: C. Kutay Aykan

Kardiyoloji Uzman Hekimi Dr. Muhammet Fatih Bayraktar Aspirin adıyla bilinen Asetilsalisilik Asit’ in düşük dozlarda kan sulandırıcı yüksek dozlarda ise vücutta enflomasyonu baskılayıcı yani antienflamatuar etkinliği olan ve yaygın olarak kullanılan bir ilaç olduğunu belirtti.

NE İÇİN KULLANILIR?

Dr. Muhammet Fatih Bayraktar konuyla ilgili açıklamalarında şunları söyledi: “Aspirin kalp, beyin, periferik damar hastalıkları başta olmak üzere birçok alanda sıkça kullanılan en önemli ilaçlardan biridir. Kalbi besleyen damarlarda, beyin damarlarında ve vücuttaki büyük-küçük atardamarlarda oluşan daralma yada tıkanıklık durumlarında veya bu duruma sebep olabilecek çok yüksek riskli hasta guruplarında aspirinin bu kanı sulandırıcı etkisinden çok faydalanılmaktadır.”

KANAMA YAPABİLİYOR

Dr. Bayraktar halk arasında “bebek aspirini” yada “çocuk aspirini” diye tabir ettiğimiz 100 mg’lık aspirinin vücutta trombositleri etkileyerek kanı sulandırdığını ifade etti.

Kardiyoloji Uzman Hekimi Dr. Bayraktar son olarak ise Aspirinin ilaç olması nedeniyle birçok olumsuz yan etkileri de olabileceğini belirterek, “Bunlardan en önemlisinin gastrik ülser hikayesi olanlarda mide bağırsak kaynaklı kanamalardır ve bu kanamalar hafif şiddette olabileceği gibi hayatı tehdit edecek kadar ciddi olabilecektir. Bu sebeple hekimin özellikle önermediği durumlarda aspirin kullanması sakıncalıdır. Yapılan bilimsel çalışmalarda da gösterildiği üzere rutin olarak belli yaştan sonra herkesin aspirin kullanması anlamlı bir fayda göstermemektedir” diye konuştu

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2019, 14:56