Astım hastalarına önemli uyarılar!

Haber: C. Kutay Aykan

Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Erkoçoğlu, Astımın kontrol altında tutulabilmesi için öncelikle astım atağını tetikleyen etkenlerden korunmak gerektiğini belirtti. Alerjenler, enfeksiyonlar, sigara, egzersiz ve soğuk hava gibi faktörler astımı tetikleyebileceğini sözlerine ekledi.

Erkoçoğlu açıklamasında, “Astım çocukluk çağının en sık görülen kronik akciğer hastalığıdır. Astımda akciğerdeki hava yollarında mikrobik olmayan bir iltihabi reaksiyon vardır. Buna bağlı olarak hastaların hava yollarında ödem, darlık ve hassasiyet vardır. Çocukluk çağında astımın kontrol altında tutulması, çocukların erişkin yaşa daha sağlıklı akciğerler ile ulaşmasını sağlayacaktır. Bunun için astımın uygun şekilde tedavi edilmesi ve astım ataklarının önlenmesi çok önemlidir.

Astımın kontrol altında tutulabilmesi için öncelikle astım atağını tetikleyen etkenlerden korunmak gerekir. Alerjenler, enfeksiyonlar, sigara, egzersiz ve soğuk hava gibi faktörler astımı tetikleyebilir.

Eğer ev tolu akarı, polen, küf mantarı veya evcil hayvan gibi bir alerjimiz var ise ondan kaçınma tedbirleri alınmalıdır” dedi.

Enfeksiyonların, astımın başlıca tetikleyicisi olduğunu belirten Erkoçoğlu, “Virüsler en sık enfeksiyon nedenleri olup, influenzavirüsü üst solunum yolu enfeksiyonuna en sık neden olan virüsler arasındadır. Bu nedenle astım hastalarının atakları azaltmak için mutlaka her yıl grip aşısı olması gereklidir. Ayrıca başta el yıkamak olmak üzere, pandemi dönemi de dikkate alındığında maske kullanmak ve sosyal mesafeyi korumak hem coronavirüs hem de diğer virüs enfeksiyonlarından koruma sağlayacaktır. Sigara dumanı da astım atağını tetikleyebilir. Sigara ayrıca akciğer enfeksiyonu (zatürre) riskini de artırır. Bu nedenle astımlı hastaları hiçbir şekilde sigara dumanına maruz kalmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Erkoçoğlu son olarak ise şunları söyledi: “Astımı kontrol altında tutabilmek için en önemli basamak astımın uygun şekilde tedavi ve takip edilmesidir. Astım tedavisinde en sık inhale (fıs fıs) kortizonlar kullanılır. Kortizonlar astım tedavisindeki en etkili ilaçlardır. Doktorunuzun önerdiği şekilde ve dozda kullanıldığında önemli yan etkileri yoktur. Astım tedavilerini düzenli kullanan ve astımı kontrol altında olan hastalarda coronavirüs enfeksiyonunun astım olmayanlarla benzer şekilde seyrettiği, astımın ek bir risk oluşturmadığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Özetle, astım çocukluk çağının en sık rastlanılan kronik akciğer hastalığı olup iyi bir takip ve tedavi ile hastalığı kontrol altında tutmak mümkündür. Tetikleyicilerden kaçınmak, sonbaharda grip aşısını olmak, hijyen kurallarına dikkat etmek, sigara dumanından uzak durmak ve astım ilaçlarını düzenli kullanmak tedavi açısından çok önemlidir.”