Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2019, 14:07
Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında yakalama kararı çıkarılan Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Astsubay Y.C, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek Bolu Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelinin İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.
Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli astsubay üst çavuş rütbesindeki personelin terör örgütü ile iltisaklı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İstanbul’da yargılanacağı öğrenildi.
Astsubay gözaltına alındı
İstanbul merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan astsubay Bolu'da yakalandı.
Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2019, 14:07
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