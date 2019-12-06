Astsubaya gözaltı

Haber: C. Kutay AYKAN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 30'u aktif toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Komando Tugayında görev yapan Astsubay A.D. evinden tugaya giderken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Astsubay A.D. öğleden sonra Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM şubesi ekiplerine teslim edilecek.