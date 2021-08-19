Aşure günü etkinliği düzenlendi

Haber: Yasin Bilgin

Bolu İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama oteli bahçesinde düzenlenen Geleneksel Aşure Günü etkinliğine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay Yavuz Çankaya, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan Geleneksel Aşure Günü etkinliği Sayın Valimiz Ahmet Ümit’in konuşmasıyla devam etti.

Muharrem Ay’ının 10’ncu gününün tarihimizde ve kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olduğuna değinen Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Muharrem Ay’ının 10’ncu günü, bizim inancımızda, kültürümüzde ve gönül coğrafyamızda mukaddes günlerimizden biridir. Bugün tarihte çok güzel hadiselerin yaşandığı rivayet edilir. Ancak bütün gönül coğrafyamızı derinden sarsan Kerbela’da Hz. Hüseyin Efendimizin şehit olduğu Kerbela Olayı da aynı güne tekâbül etmektedir. Bu vesileyle Hz. Hüseyin Efendimizin, Kerbela şehitlerimizin ve tüm şehitlerimizin ruhlarının şad olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum. Allah bizleri aziz şehitlerimizin şefaatlerinden mahrum etmesin.

10 Muharrem’in geleneksel yemeğinin aşure olduğunu belirten Vali Ümit, “Aşure çok anlamlı bir yemektir. Aşure, Anadolu topraklarının, Türk milletinin adeta bir sembolüdür. Anadolu kadimden beri kültürel yapısı itibariyle farklı inanışlardan insanların birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı kutlu bir coğrafyadır. Bizi sorunlarımız birleştirir. Çeşitliliğimiz güçlendirir. Bu bakımdan Aşure adeta Türk milletini sembolize etmektedir.

Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum ve bu günlerin milli birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek Aşure tenceresinin kapağını açtı ve aşure dağıtımı yaptı.

Düzenlenen Geleneksel Aşure Günü etkinliği ikramların ardından sona erdi.