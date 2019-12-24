At sahipleri kontrolden geçti

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu'nun en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı'nda gezi ve bireysel amaçlı kullanılan 83 attan geçtiğimiz günlerde numune alındı. Alınan numunelerin ardından atların arasından 8 tanesi ruam hastalığı tehlikesi şüphesiyle karantinaya alınarak kan örnekleri incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Hastalığın insanlara bulaşması nedeniyle ruam şüphesi olan 8 atın sahibi, sağlık kontrolünden geçirilmek için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne çağırıldı. Hastanede 8 kişiden alınan kan örneklerinde enfeksiyon değerlerine bakıldı. Yapılan incelemelerde at sahiplerinde herhangi bir enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı. Ayrıca, ruam hastalığı nedeniyle karantinada bulunan at sahiplerinin 1 ay boyunca gözetim altında olacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2019, 11:21