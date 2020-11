At Yaylasında 104 dönüm işgal edilmiş

Haber: N. Halid Altundal

İlimizde Merkeze bağlı köylerin yaylalarında bulunan hazineye ait meraların etraflarının tel örgülerle kapatıldığı şikayetleri üzerine harekete geçen Bolu Valiliği, kaçak yapıların ve çitlerin kaldırılması için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı yaklaşık 30 kişilik ekiple birlikte, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri belirlenen yaylalardaki kaçak alanların yıkımına başladı. Vali Yardımcıları ve Kaymakamlarla düzenlenen toplantıda bir araya gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit, başlatılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“20 ÇİTİN ARKASINDAN 104 DÖNÜM İŞGAL YERİ ÇIKTI”

31 Aralık 2017'den sonra yapılmış, ruhsatsız yapılan ev ve benzeri kaçak yapıların yıkılacağını söyleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Mera alanlarında yeni yapı, çit vb. işgaller varsa derhal bunlar kaldırılmalıdır. Yasal olarak yanlış olan şeylerin karşısında durmak her vatandaşın ve öncelikle bizim görevimiz. Kimseye bu konuda taviz verilmeyecek. Hepimiz vatandaşlarımızın, gelecek nesillerimizin ve can dostlarımız olan hayvanların hakkını ve hukukunu korumakla mükellefiz. Aralık ayının sonuna kadar; mera ve yaylalarda hayvanların otlamasına mani olacak her türlü duvar, çit vb. yapılar kaldırılacak. Bizim amacımız kimsenin hatasını kusurunu aramak değil ancak bol miktarda şikâyetler alıyoruz. At Yaylasında kaldırılan 20 çitin arkasından 104 dönüm işgal edilmiş mera çıktı” ifadelerine yer verdi.