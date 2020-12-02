At Yaylasında gergin yıkım



Haber:Erdal Tanrıverdi

Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla tel örgü ve çitleri kaldırdı. Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Kürkçüler, Karamanlı ve Ağaççılar köylerinin yaylası olan At Yaylası'nda, tapusuz ve devlet arazisi olmalarına rağmen bazı arazilerin satışının gerçekleştirildiği yönünde şikayet yapıldı. Şikayet üzerine Bolu Valiliği yaylada inceleme yaptı. İnceleme sonucunda yayladaki tel örgü ve çitlerin yıkımına karar verildi. Bolu Valiliği'nin talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Tapu Müdürlüğü, Bolu Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, At Yaylası'na geldi. Yaylada bulunan kaçak tel örgü ve çit çekilmiş alanların yıkımı için iş makineleri ile gelen ekipleri, yayla sakinleri karşıladı. Yolu kapatan yayla sakinleri ekipleri yaylaya almadı. Yayla sakinleri ile jandarma arasında arbede yaşandı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren ikna çalışması sonucu yayla sakinleri yalnızca tel örgü ve çitlerin yıkılacağının söylenmesi üzerine ikna oldu. Yaylaya giren ekipler, bazı tel örgü ve çitleri yıkarken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla çitleri kaldırdı. Yıkımın gün boyu devam edeceği öğrenildi.