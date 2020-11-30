“At Yaylasında operasyon var!”

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu'da, yayla krizi büyüyerek devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan itibaren yıkımların yapılmaya devam ettiği yaylalarda köylüler isyan ediyor. Kötü niyetli kişiler tarafından devlet arazilerinin satılmasıyla birlikte hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan köylüler de mağdur duruma düştü. Çoğu yaylada yıkımlar devam ederken Paşaköy yaylasında vatandaşlar yıkımlara tepkilerini pankartlarla gösterdiler.

YIKIM ERTELENDİ

Geçtiğimiz hafta bir bölümünde yıkım yapılan Paşaköy yaylasında bugün devam etmesi beklenen yıkım Çarşamba gününe ertelendi. Bolu Valiliği ile Bolu Belediyesi arasında da krize neden olan yıkımlar nedeniyle Başkan Özcan meclis toplantısında At Yaylası'nı mücavir alandan çıkaracak.